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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,462.54 CHF 1,281.82 CHF 1.88 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,571.13 EUR 1,334.90 EUR 1.82 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,983.56 GBP 1,110.99 GBP 1.80 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,177,064.76 JPY 220,328.57 JPY 1.70 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,352.38 USD 1,612.97 USD 1.97 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,087.49 CHF 49.12 CHF 2.41 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,241.01 EUR 51.50 EUR 2.35 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,892.78 GBP 43.00 GBP 2.32 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
395,996.84 JPY 8,635.04 JPY 2.23 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,504.90 USD 61.18 USD 2.50 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
89.30 CHF 1.26 CHF 1.44 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
95.87 EUR 1.30 EUR 1.38 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
80.97 GBP 1.08 GBP 1.35 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,941.09 JPY 210.26 JPY 1.26 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
107.16 USD 1.61 USD 1.53 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.02 CHF 1.70 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.22 EUR 0.02 EUR 1.64 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP 0.02 GBP 1.61 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
215.53 JPY 3.22 JPY 1.52 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.36 USD 0.02 USD 1.79 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
617.25 CHF 6.22 CHF 1.02 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
662.64 EUR 6.31 EUR 0.96 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
559.68 GBP 5.18 GBP 0.93 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,092.12 JPY 975.61 JPY 0.84 %
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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 2,66 Prozent auf 83.914,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.739,41 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 21,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 2,40 Prozent auf 62,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 60,98 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 3,69 Prozent auf 2.534,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.443,73 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 274,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (265,71 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,38 Prozent.

Daneben wertet Ripple um 09:41 auf. Es geht 2,80 Prozent auf 1,377 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,339 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 2,79 Prozent stärker bei 541,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 526,69 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,45 Prozent auf 0,2390 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2333 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1948 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1907 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3287 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3295 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 745,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (732,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,73 Prozent.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0822 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0850 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 2,96 Prozent stärker bei 108,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 105,55 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 10,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,15 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,19 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,65 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 4,37 Prozent auf 1,072 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,027 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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