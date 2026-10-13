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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,520.51 CHF 1,339.79 CHF 1.97 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,563.61 EUR 1,327.38 EUR 1.81 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
63,008.84 GBP 1,136.27 GBP 1.84 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,221,043.18 JPY 264,306.99 JPY 2.04 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,470.12 USD 1,730.71 USD 2.12 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,098.69 CHF 60.32 CHF 2.96 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,250.94 EUR 61.42 EUR 2.81 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,902.12 GBP 52.34 GBP 2.83 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
399,118.43 JPY 11,756.64 JPY 3.04 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,519.81 USD 76.08 USD 3.11 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
89.72 CHF 1.68 CHF 1.91 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
96.23 EUR 1.66 EUR 1.76 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
81.32 GBP 1.42 GBP 1.78 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,063.22 JPY 332.39 JPY 1.99 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
107.73 USD 2.18 USD 2.06 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF 0.03 CHF 2.49 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.23 EUR 0.03 EUR 2.34 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.02 GBP 2.36 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
217.76 JPY 5.45 JPY 2.57 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.37 USD 0.04 USD 2.64 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
620.41 CHF 9.38 CHF 1.54 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
665.41 EUR 9.08 EUR 1.38 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
562.30 GBP 7.81 GBP 1.41 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,986.21 JPY 1,869.70 JPY 1.61 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 2,12 Prozent auf 83.468,42 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.739,41 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 11,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage 20,9 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,13 Prozent auf 61,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 60,98 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.513,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.443,73 US-Dollar).

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 265,71 US-Dollar am Vortag auf 272,43 US-Dollar nach oben (2,53 Prozent).

Daneben steigt Ripple um 2,55 Prozent auf 1,373 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,339 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 0,47 Prozent auf 529,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 526,69 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 1,00 Prozent stärker bei 0,2356 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2333 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1920 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1907 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3267 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 732,54 US-Dollar am Vortag auf 743,89 US-Dollar nach oben (1,55 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0845 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,98 Prozent auf 107,64 US-Dollar, nach 105,55 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 10,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,15 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,47 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,65 US-Dollar).

Zudem gewinnt Sui am Dienstagnachmittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 1,046 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,027 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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