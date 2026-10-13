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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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69,251.79 CHF 1,071.07 CHF 1.57 %
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13,151,488.41 JPY 194,752.22 JPY 1.50 %
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2,226.96 EUR 37.45 EUR 1.71 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,881.36 GBP 31.59 GBP 1.71 %
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393,900.36 JPY 6,538.56 JPY 1.69 %
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88.17 CHF 0.13 CHF 0.15 %
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94.67 EUR 0.10 EUR 0.11 %
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79.98 GBP 0.08 GBP 0.10 %
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16,744.77 JPY 13.94 JPY 0.08 %
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1.13 CHF 0.01 CHF 0.78 %
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1.21 EUR 0.01 EUR 0.73 %
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1.02 GBP 0.01 GBP 0.73 %
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613.81 CHF 2.78 CHF 0.45 %
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659.02 EUR 2.69 EUR 0.41 %
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556.75 GBP 2.26 GBP 0.41 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
116,566.93 JPY 450.42 JPY 0.39 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 1,93 Prozent auf 83.319,26 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 81.739,41 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 20,8 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 auf. Es geht 0,30 Prozent auf 61,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 60,98 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 2,32 Prozent auf 2.500,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.443,73 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 270,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (265,71 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,339 US-Dollar) geht es um 1,70 Prozent auf 1,362 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (526,69 US-Dollar) geht es um 1,62 Prozent auf 535,24 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2340 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2333 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1907 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1913 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3294 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3287 US-Dollar.

Nach 732,54 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagmittag um 1,04 Prozent auf 740,18 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0822 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0838 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Solana um 1,01 Prozent auf 106,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Avalanche am Dienstagmittag hinzu. Um 1,41 Prozent auf 10,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,15 US-Dollar.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,65 US-Dollar am Vortag auf 12,89 US-Dollar nach oben (1,93 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,96 Prozent auf 1,048 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,027 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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