Microsoft – Unterstützung behauptet
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Die Microsoft Aktie ist am Freitag zwar auf ein neues Wochentief gefallen konnte sich zum Handelsschluss aber über dem GD50 halten
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Microsoft – Unterstützung behauptet
Montag, 16. November 2026
Die Microsoft-Aktie ist am Freitag zwar auf ein neues Wochentief gefallen, konnte sich zum Handelsschluss aber über dem GD50 halten.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Papiere von Microsoft hatten am 4. November ein neues Allzeithoch erreicht, der Ausbruch über die „alte“ Doppelhürde aus den 2025er-Tops gelang den Kursen dabei allerdings noch nicht. Vielmehr setzte eine Korrektur ein, in deren Verlauf es am Freitag unter die kurzfristige Trendlinie zurückging. Trotz der weltweiten Störungen bei mehreren Office-Diensten konnten die Notierungen zur Schlussglocke jedoch ein kleines Plus von 0,2% verbuchen. Auf Wochensicht kam es dennoch zu Kursverlusten von 1,3%.
Ausblick: Nach dem Test zum Monatsanfang hat die Microsoft-Aktie den kurzfristigen GD50 ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt. Das Long-Szenario: Können die Notierungen wieder nach oben drehen, müsste zunächst die Folge der fallenden Hochpunkte aus der Vorwoche durchbrochen werden. Oberhalb des Hochs vom 29. Oktober (541,29 USD) könnten die Kurse dann erneut an den Widerstandsbereich aus dem Oktober- und dem Juli-Top aus dem Vorjahr zwischen 553,72 USD und 555,45 USD heranlaufen. Gelingt der Ausbruch im zweiten Versuch – wofür es per Tagesschluss auf neue Höchststände hinausgehen sollte –, wäre ein Anstieg in Richtung 600,00 USD denkbar. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet dagegen die 50-Tage-Linie (519,00 USD) mit dem Top vom 10. August (513,73 USD) die erste Unterstützung. Darunter sollte auf die September-Trendgerade (509,85 USD) geachtet werden, bevor unterhalb von 500,00 USD eine Ausweitung der Korrektur bis zum GD100 (480,12 USD) möglich wäre. Verlieren die Kurse diesen Halt, dürfte das offene Gap vom 3. August mit dem Juni-Hoch bei 466,32 USD in den Fokus rücken.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA7VH3
|377,90
|3,57
|Open End Turbo Call
|WB1XP7
|431,13
|5,61
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ6NVB
|669,20
|3,59
|Open End Turbo Put
|WB9PR6
|616,87
|5,59
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,17%
|5 Tage
|-1,27%
|20 Tage
|-0,98%
|52 Wochen
|2,69%
|im November
|0,38%
|im Jahr 2026
|8,32%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|559,15
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-6,31%
|52-Wochentief
|349,20
|Abstand zum 52-Wochentief
|50,02%
|Allzeithoch
|559,15
|Abstand zum Allzeithoch
|-6,31%
|Trend
|200-Tage-Linie
|441,42
|Abstand 200-Tage-Linie
|18,68%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|480,12
|Abstand 100-Tage-Linie
|9,12%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|519,00
|Abstand 50-Tage-Linie
|0,94%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.