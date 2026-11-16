Videocast – Microsoft: Unterstützung behauptet

Microsoft – Unterstützung behauptet

Die Microsoft-Aktie ist am Freitag zwar auf ein neues Wochentief gefallen, konnte sich zum Handelsschluss aber über dem GD50 halten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Microsoft-7-Monats-Chart Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Papiere von Microsoft hatten am 4. November ein neues Allzeithoch erreicht, der Ausbruch über die „alte“ Doppelhürde aus den 2025er-Tops gelang den Kursen dabei allerdings noch nicht. Vielmehr setzte eine Korrektur ein, in deren Verlauf es am Freitag unter die kurzfristige Trendlinie zurückging. Trotz der weltweiten Störungen bei mehreren Office-Diensten konnten die Notierungen zur Schlussglocke jedoch ein kleines Plus von 0,2% verbuchen. Auf Wochensicht kam es dennoch zu Kursverlusten von 1,3%.

Ausblick: Nach dem Test zum Monatsanfang hat die Microsoft-Aktie den kurzfristigen GD50 ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt. Das Long-Szenario: Können die Notierungen wieder nach oben drehen, müsste zunächst die Folge der fallenden Hochpunkte aus der Vorwoche durchbrochen werden. Oberhalb des Hochs vom 29. Oktober (541,29 USD) könnten die Kurse dann erneut an den Widerstandsbereich aus dem Oktober- und dem Juli-Top aus dem Vorjahr zwischen 553,72 USD und 555,45 USD heranlaufen. Gelingt der Ausbruch im zweiten Versuch – wofür es per Tagesschluss auf neue Höchststände hinausgehen sollte –, wäre ein Anstieg in Richtung 600,00 USD denkbar. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet dagegen die 50-Tage-Linie (519,00 USD) mit dem Top vom 10. August (513,73 USD) die erste Unterstützung. Darunter sollte auf die September-Trendgerade (509,85 USD) geachtet werden, bevor unterhalb von 500,00 USD eine Ausweitung der Korrektur bis zum GD100 (480,12 USD) möglich wäre. Verlieren die Kurse diesen Halt, dürfte das offene Gap vom 3. August mit dem Juni-Hoch bei 466,32 USD in den Fokus rücken.

Microsoft-5-Jahres-Chart Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,17% 5 Tage -1,27% 20 Tage -0,98% 52 Wochen 2,69% im November 0,38% im Jahr 2026 8,32% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 559,15 Abstand zum 52-Wochenhoch -6,31% 52-Wochentief 349,20 Abstand zum 52-Wochentief 50,02% Allzeithoch 559,15 Abstand zum Allzeithoch -6,31% Trend 200-Tage-Linie 441,42 Abstand 200-Tage-Linie 18,68% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 480,12 Abstand 100-Tage-Linie 9,12% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 519,00 Abstand 50-Tage-Linie 0,94% Status (kurzfristig) aufwärts Microsoft-Trend-Chart Stand 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants