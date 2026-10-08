Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

12:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die Sparte Gas & Services dürfte ein vergleichbares Erlöswachstum von 3,5 Prozent verzeichnet haben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Industriegasekonzerns sollte den Jahresausblick bestätigen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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