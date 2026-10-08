Air Liquide Aktie
Marktkap. 108 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die Sparte Gas & Services dürfte ein vergleichbares Erlöswachstum von 3,5 Prozent verzeichnet haben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Industriegasekonzerns sollte den Jahresausblick bestätigen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
194,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
170,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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