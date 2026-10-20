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Symbol ALIZF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

15:11 Uhr
Allianz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Allianz
436,40 EUR 4,70 EUR 1,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Attraktivität der Unternehmensgröße und der Diversifizierung des Geschäfts verdeutlicht, aber auch die Dringlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, schrieb Ben Cohen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Versicherers sei leicht zurückgegangen, was einen angemessenen Einstiegspunkt für ein hochwertiges, langfristig wertsteigerndes Investment darstelle./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
435,30 €		 Abst. Kursziel*:
3,38%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
436,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
468,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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