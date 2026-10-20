Allianz Aktie
Marktkap. 161,95 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
AI Analyse
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Attraktivität der Unternehmensgröße und der Diversifizierung des Geschäfts verdeutlicht, aber auch die Dringlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, schrieb Ben Cohen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Versicherers sei leicht zurückgegangen, was einen angemessenen Einstiegspunkt für ein hochwertiges, langfristig wertsteigerndes Investment darstelle./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
435,30 €
|Abst. Kursziel*:
3,38%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
436,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
468,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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