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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.452,00 EUR -40,80 EUR -2,73 %
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1.456,80 EUR -76,00 EUR -4,96 %
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Marktkap. 581,83 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

AI Analyse

UBS AG

ASML NV Buy

11:11 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.452,00 EUR -40,80 EUR -2,73%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.453,20 €		 Abst. Kursziel*:
65,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.452,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.093,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:11 ASML NV Buy UBS AG
08:41 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 ASML NV Buy UBS AG
14.10.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Zinssorgen Aktien von Intel, AMD und Co. kräftig im Minus: Starke ASML-Zahlen stoppen Chip-Talfahrt nicht Aktien von Intel, AMD und Co. kräftig im Minus: Starke ASML-Zahlen stoppen Chip-Talfahrt nicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy'
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
dpa-afx ASML-Aktie legt zu: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben - Prognose steigt
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags stärker
finanzen.net Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
MotleyFool ASML vs. Applied Materials: Which Chip-Equipment Stock Is the Better Buy?
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Benzinga ASML Is Sold Out For 2028: Cantor’s Muse Sees 66% Upside For The Stock
MotleyFool ASML (ASML) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga ASML Says AI Boom Is Boosting Pricing Power as Chipmakers Agree to Pay More
Benzinga ASML Earnings Signal Strong AI Demand Yet Stock Falls, Emphasizing Market Character Shift—CPI Squashes Hopium
Benzinga ASML Raises Sales Floor, Tightens Ceiling As AI Demand Outruns Supply
Benzinga ASML Holding Q3 2026 Earnings Call Transcript
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