DAX 25.182 -0,8%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.877 -0,4%Top 10 Crypto 10,63 -2,0%Nas 26.004 +0,0%Bitcoin 72.880 +0,6%Euro 1,1194 -0,2%Öl 116,4 +2,9%Gold 3.997 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,24 EUR +0,26 EUR +0,74 %
STU
finanzen.net zero
Carl Zeiss Meditec jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

AI Analyse

DZ BANK

Carl Zeiss Meditec Halten

15:41 Uhr
Carl Zeiss Meditec Halten
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
35,24 EUR 0,26 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec vor Geschäftsjahreszahlen von 30 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr markiere für den Medizintechnik-Hersteller voraussichtlich die Talsohle, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis zum Geschäftsjahr 2029/30 sehe er die Profitabilität (bereinigte Ebita-Marge) planmäßig auf 15,1 Prozent steigen. Allerdings sei dies bereits in der aktuellen Bewertung angemessen eingepreist./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Halten

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
35,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
35,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

15:41 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
13:36 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.