Deutsche Bank AG

Carl Zeiss Meditec Hold

14:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte ein schwächeres viertes Geschäftsquartal verzeichnet haben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des organischen Umsatzes von 3 Prozent und einem Einbruch des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebita) von 35 Prozent./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec