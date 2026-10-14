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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Carl Zeiss Meditec Hold

14:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
33,00 EUR 0,18 EUR 0,55%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte ein schwächeres viertes Geschäftsquartal verzeichnet haben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des organischen Umsatzes von 3 Prozent und einem Einbruch des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebita) von 35 Prozent./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,04 €		 Abst. Kursziel*:
-21,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,21%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

14:01 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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