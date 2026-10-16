DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 64,65 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
57,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
57,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RBC Capital Markets
|17:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|17:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
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|UBS AG
|13.10.25
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|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG