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Enel Aktie

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Marktkap. 89,41 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Enel Hold

11:11 Uhr
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,15 EUR -0,05 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Nettogewinn dürfte stabil geblieben sein, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick sollte der Energieversorger bestätigen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,12 €		 Abst. Kursziel*:
9,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

11:11 Enel Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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12.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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