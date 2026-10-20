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AI Analyse

Bernstein Research

EON SE Outperform

10:56 Uhr
EON SE Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutznießer der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermäßigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Outperform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
20,20 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
17,99 €		 Abst. Kursziel*:
12,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
17,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,57%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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