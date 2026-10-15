Fresenius Aktie
Marktkap. 24,53 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,09 €
|Abst. Kursziel*:
27,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|11:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
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|Barclays Capital
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|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
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