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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

08:01 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate des Streaminganbieters hätten die Markterwartungen weitgehend erfüllt und sollten nichts an der Anlagestory ändern, schrieb John Colantuoni in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Während die Pessimisten die wegen des Werbegeschäfts leicht gesenkte Umsatzprognose hervorheben dürften, hält er die weiter gesunden Abonnenten- und Preistrends für ermutigend. Er sieht die Aktie weiter als gute Anlagemöglichkeit für 2027./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 68,69		 Abst. Kursziel*:
23,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 64,70		 Abst. Kursziel aktuell:
31,38%
Analyst Name:
John Colantuoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 94,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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