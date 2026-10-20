Netflix Aktie
Marktkap. 259,16 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
AI Analyse
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate des Streaminganbieters hätten die Markterwartungen weitgehend erfüllt und sollten nichts an der Anlagestory ändern, schrieb John Colantuoni in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Während die Pessimisten die wegen des Werbegeschäfts leicht gesenkte Umsatzprognose hervorheben dürften, hält er die weiter gesunden Abonnenten- und Preistrends für ermutigend. Er sieht die Aktie weiter als gute Anlagemöglichkeit für 2027./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 68,69
|Abst. Kursziel*:
23,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 64,70
|Abst. Kursziel aktuell:
31,38%
|
Analyst Name:
John Colantuoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 94,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital