Novartis Aktie
Marktkap. 253,45 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
128,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,34%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
124,47 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,65 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Novartis Sell
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