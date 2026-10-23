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Novartis Aktie

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Marktkap. 253,45 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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Symbol NVSEF

AI Analyse

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

08:21 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
134,68 EUR -0,32 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
128,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,34%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
124,47 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,65 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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