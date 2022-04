FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie moderate Änderungen an seinen Schätzungen vor, vor allem wegen Wechselkurseffekten. Der Markt dürfte stabile Ergebnisse des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren begrüßen in Zeiten des Kosten-Gegenwinds./bek/tih