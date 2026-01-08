RENK Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,99 €
|Abst. Kursziel*:
54,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,74%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|14:01
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research