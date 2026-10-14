Sanofi Aktie
Marktkap. 84,3 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er rechnet mit einem gemischten Bild, was das dritte Quartal des Pharmakonzerns betreffe, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für das wichtige Medikament Dupixent liege er etwa 5 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
72,59 €
|Abst. Kursziel*:
7,45%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
72,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,29%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG