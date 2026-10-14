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Sanofi Aktie

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Marktkap. 85,59 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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RBC Capital Markets

Sanofi Sector Perform

08:41 Uhr
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
72,52 EUR 0,45 EUR 0,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, den Gegenwind anderswo aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
72,59 €		 Abst. Kursziel*:
3,32%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
72,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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