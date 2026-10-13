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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Schneider Electric Buy

10:06 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 323 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Elektrotechnikkonzerns bleibe hoch, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe das Unternehmen auch die Ziele für 2026 angehoben./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
323,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
255,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
254,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,72%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

10:06 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:56 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:21 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
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