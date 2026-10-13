Schneider Electric Aktie
Marktkap. 149,07 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
254,75 €
|Abst. Kursziel*:
37,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
258,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,45%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|13:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|13:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
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|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.