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Schneider Electric Aktie

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258,40 EUR -2,60 EUR -1,00 %
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254,05 EUR -10,15 EUR -3,84 %
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Marktkap. 149,07 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

AI Analyse

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

13:01 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
258,40 EUR -2,60 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
254,75 €		 Abst. Kursziel*:
37,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
258,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,45%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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