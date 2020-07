FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 151 auf 152 Euro angehoben. Analyst Sven Diermeier begründete sein neues Anlagevotum mit der Erwartung eines positiven Gesamtertrags der VW-Vorzüge in den kommenden zwölf Monaten von mehr als zehn Prozent. Der Juni-Absatz des Autokonzerns habe sich im Einklang mit der Branche entwickelt, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx