EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2026 / 12. Zwischenmeldung

CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aktienrückkauf / 11. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 insgesamt 125.355 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 07. September 2026 mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen

(in Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen

(in Euro) 16.11.2026 29.612 20,4039 17.11.2026 29.918 19,8289 18.11.2026 30.158 19,0868 19.11.2026 31.089 19,0687 20.11.2026 4.578 19,0917

Werbung

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. September 2026 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 1.372.130 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Werbung

München, 23. November 2026

CANCOM SE

Der Vorstand