EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ CANCOM SE / Rückkauf 2026 / Abschlussmeldung
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Aktienrückkauf / Abschlussmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die CANCOM SE hat den laufenden Aktienrückkauf („Aktienrückkaufprogramm 2026“) auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 abgeschlossen. Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die CANCOM SE im Rahmen des Aktienrückkaufs, dessen Beginn mit Ad-hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 07. September 2026 mitgeteilt wurde („Aktienrückkaufprogramm 2026“), insgesamt 1.372.130 Aktien wie folgt erworben:
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Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.
Der Erwerb der Aktien der CANCOM SE erfolgte durch eine von der CANCOM SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
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München, 23. November 2026
CANCOM SE
Der Vorstand
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2440456 23.11.2026 CET/CEST
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