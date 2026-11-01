CANCOM Aktie
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Marktkap. 564,98 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Abwärtstrend bei den Geschäften des IT-Dienstleisters setze sich fort, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Dies stehe im krassen Gegensatz zum Konkurrenten Bechtle./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,80 €
|Abst. Kursziel*:
39,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,42%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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