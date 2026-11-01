Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Abwärtstrend bei den Geschäften des IT-Dienstleisters setze sich fort, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Dies stehe im krassen Gegensatz zum Konkurrenten Bechtle./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE