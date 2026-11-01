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Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

09:41 Uhr
CANCOM SE Buy
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CANCOM SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Abwärtstrend bei den Geschäften des IT-Dienstleisters setze sich fort, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Dies stehe im krassen Gegensatz zum Konkurrenten Bechtle./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,42%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

09:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 CANCOM Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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