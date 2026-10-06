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NASDAQ Composite-Kursverlauf

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AngioDynamics Inc.
12.70 EUR -1.10 EUR -7.97 %
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BlackBerry Ltd
8.50 EUR 0.27 EUR 3.28 %
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CIENA Corp.
388.00 EUR 35.00 EUR 9.92 %
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Cogent Communications Holdings Inc
7.63 EUR 0.50 EUR 6.98 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Donegal Group Inc. (A)
18.19 USD -0.05 USD -0.27 %
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Modine Manufacturing Co.
169.55 EUR 6.45 EUR 3.95 %
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Myriad Genetics Inc.
4.02 EUR 0.03 EUR 0.73 %
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Neogen Corp.
11.46 EUR 0.76 EUR 7.10 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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OraSure Technologies Inc.
3.30 EUR -0.30 EUR -8.33 %
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.08 EUR 0.22 EUR 3.28 %
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Richardson Electronics Ltd.
16.64 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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SIGA Technologies Inc.
3.29 USD -0.19 USD -5.46 %
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SpaceX
152.72 EUR 0.72 EUR 0.47 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,599.89 USD 122.58 USD 0.45 %
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Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 27.697,43 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,596 Prozent auf 27.641,17 Punkte an der Kurstafel, nach 27.477,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 27.722,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.613,54 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.506,99 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 26.121,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.941,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 19,20 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CIENA (+ 10,39 Prozent auf 430,16 USD), Modine Manufacturing (+ 5,19 Prozent auf 192,41 USD), BlackBerry (+ 5,18 Prozent auf 9,55 USD), Cogent Communications (+ 5,12 Prozent auf 9,34 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,35 Prozent auf 8,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-8,18 Prozent auf 16,06 USD), Myriad Genetics (-6,55 Prozent auf 4,28 USD), OraSure Technologies (-5,11 Prozent auf 3,90 USD), Neogen (-5,00 Prozent auf 12,36 USD) und AngioDynamics (-4,95 Prozent auf 14,77 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11.489.138 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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