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Siltronic: Folgt auf den Ausbruch ein Einbruch?

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Siltronic: Folgt auf den Ausbruch ein Einbruch?

Die Siltronic-Aktie hat den Abwärtstrend gebrochen. Das eingetrübte Marktumfeld könnte den Ausbruch aber zu einer kurzen Episode machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
79.45 EUR -4.40 EUR -5.25 %
Charts | News | Analysen

Dass die Stimmung an der Börse im Allgemeinen und im KI-Sektor im Speziellen schnell drehen kann, dürfte jedem Anleger bekannt sein. Die jüngste Eintrübung bei den KI- und Chipwerten kommt für den Wafer-Hersteller Siltronic jedoch zur Unzeit. Denn jüngst, als der Ausbruch aus dem technischen Abwärtstrend gelungen war, kam wieder Gegenwind aus der Branche.

Technik contra Umfeld

Doch noch ist nichts verloren: Nach dem Ausbruch über die obere Begrenzungslinie des abwärts gerichteten Trendkanals Anfang Oktober liegt der Siltronic-Kurs noch immer oberhalb des Kanals. Aktuell verläuft die relevante Begrenzungslinie bei gut 80 Euro. Zudem hat das Papier bei knapp 81 Euro eine Unterstützung im Chart, die bereits im Juli zweimal den Abschwung bremste.

Analysten heben den Daumen

Zur Wochenmitte kam zudem ein wichtiger Impuls von der US-Investmentbank Jefferies. Die Analysten hoben das Kursziel für Siltronic auf 130 Euro (zuvor: 114 Euro) an. Mehr noch als die Kurszielerhöhung dürfte die Begründung für positive Signale sorgen. Demnach wird für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal gerechnet, basierend auf einer überraschend guten Nachfrage und der Preisentwicklung für Wafer.

Fazit

Während viele heimische Halbleiterunternehmen kräftig korrigieren, hält sich Siltronic recht stabil oberhalb des Trendkanals und oberhalb der Unterstützung. Wenngleich tendenziell wieder höhere Kurse winken, könnten die aktuellen Turbulenzen das Papier aber noch einmal in den Abwärtskanal zurückziehen. Ausgehend von einem steigenden Ölpreis, der über den Zinseffekt die Finanzierung der KI-Investitionen in Infrastruktur verteuert, hat sich die Stimmung insgesamt verschlechtert. So hat beispielsweise die Samsung-Aktie heute trotz starker Geschäftszahlen Kursverluste hinnehmen müssen. Übersteht die Siltronic-Aktie die derzeitige Marktphase und bleibt oberhalb von Unterstützung und Trendkanal, ist das Papier eine Sünde wert.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 08.10.26 um 10:29 Uhr.

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