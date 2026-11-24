JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach zwei Jahren Neuausrichtung in der Luxusbranche dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem großen Ausblick, gemeinsam mit den Sportartikelherstellern. Die Trends liefen wohl weiter auseinander, wobei Schmuck und hochwertige Konfektionsmode die Lichtblicke blieben. Bei Lederwaren bleibe es schwierig und es entscheide vor allem die Marke. Richemont bleibt der Top-Favorit von JPMorgan. Bei LVMH und Hermes gebe es Enttäuschungsrisiken für die Wachstumserwartungen. Dem Optikkonzern Essilor trauen sie derweil eine Neubewertung zu - mit dem robusten Kerngeschäft im Fokus der Anleger./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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