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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

15:41 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster dürfte in der Lage sein, den Ausblick auf 2027 noch deutlicher nach oben anzupassen, obwohl bereits hohe Umsätze im Bereich KI und Cloud prognostiziert worden seien, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,28 €		 Abst. Kursziel*:
147,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
144,30%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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