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Novartis Aktie

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Marktkap. 246,19 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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Symbol NVSEF

AI Analyse

UBS AG

Novartis Neutral

16:36 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
136,16 EUR 1,82 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
125,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
126,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,27%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,20 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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