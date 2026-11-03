Novo Nordisk Aktie
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Marktkap. 159,82 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
AI Analyse
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz liege um acht Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die meisten wichtigen Medikamente des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich sei der bereinigte operative Gewinn zehn Prozent höher als erwartet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
275,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
271,89 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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