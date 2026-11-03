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Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

09:51 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz liege um acht Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die meisten wichtigen Medikamente des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich sei der bereinigte operative Gewinn zehn Prozent höher als erwartet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,89 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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