Sanofi Aktie
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Marktkap. 104,4 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Gespräch mit dem Management im Bereich Impfstoffe auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Segment Vakzine behalte auch unter der neuen Konzernführung seine strategische Priorität, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pipeline biete zahlreiche Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum des Pharmakonzerns./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,71 €
|Abst. Kursziel*:
15,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,55%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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