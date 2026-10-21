SAP Aktie
Marktkap. 232,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
AI Analyse
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
206,70 €
|Abst. Kursziel*:
20,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
215,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,23%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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