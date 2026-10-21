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Symbol SAPGF

AI Analyse

Barclays Capital

SAP SE Overweight

13:26 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
215,10 EUR 9,50 EUR 4,62%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
206,70 €		 Abst. Kursziel*:
20,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
215,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,23%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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