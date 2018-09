NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240,00 US-Dollar belassen. Das aktuelle Kursniveau biete Anlegern einen interessante Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe zahlreiche Faktoren, von denen das Unternehmen künftig profitieren könne. So deute sich etwa mit der neuen iPhone-Generation ein Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise an./mf/tav



Datum der Analyse: 18.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.