NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Unilever PLC mit Blick auf den anstehenden Chefwechsel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Nominierung des derzeit unter anderem für das Kosmetikgeschäft verantwortlichen Alan Jope zum Nachfolger von Konzernlenker Paul Polman. Das sei zwar nicht so ein Kracher wie die Ernennung eines externen Kandidaten, was einige Anleger enttäuschen könnte, doch er möge Jope. Als größte Herausforderung dürften sich indes die von seinem Vorgänger geerbten Umsatz- und Margenziele erweisen./gl/ag



Datum der Analyse: 29.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.