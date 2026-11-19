Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 64,51 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 46 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,39 €
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|08:16
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.