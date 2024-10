Deutsche Bank AG

GSK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK nach der Beilegung Zehntausender US-Klagen im Zusammenhang mit angeblichen Krebsrisiken des Medikaments Zantac auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Nachdem die jüngsten Nachrichten zum Erkältungsvirus RSV nicht so gut ausgefallen seien, sei die Zantac-Nachricht eine positive Überraschung, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit werde die Aktie wieder investierbar./gl/mis

