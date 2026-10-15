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Novartis Aktie

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Marktkap. 241,77 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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RBC Capital Markets

Novartis Sector Perform

09:06 Uhr
Novartis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
134,30 EUR 0,42 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen in etwa erfüllen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sector Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
125,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,69%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,20 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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