Schneider Electric Aktie
Marktkap. 149,07 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 348 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung habe sich fortgesetzt, getrieben von beiden Sparten, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete er auch die erhöhten Jahresziele und hob seine Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 an./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Kaufen
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
257,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
256,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:16
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:16
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:16
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital