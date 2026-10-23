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SGL Carbon Aktie

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Marktkap. 633,36 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SGLFF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SGL Carbon SE Hold

20:46 Uhr
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SGL Carbon SE
4,91 EUR 0,17 EUR 3,59%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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