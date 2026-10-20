Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 266,75 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,16 £
|Abst. Kursziel*:
-4,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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