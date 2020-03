Wie kann man beim Tanken mit Kunden- und Kreditkarten bares Geld sparen?

Kreditkarten - Wie viel Bares kann damit gespart werden?

Verschiedene Kreditkarten beinhalten Tankrabatte, die Kunden nutzen können. Dabei ist in den allermeisten Fällen irrelevant, für welche Tankstelle sich der Autofahrer entscheidet. Generell lässt sich nach einer Empfehlung von "Tanken.de" jedoch sagen, dass die Tankrabatte bei allen verglichenen Kreditkarten so gering ausfallen, dass es sich nicht lohnt, eigens für das Sparen von Spritkosten eine neue Kreditkarte anzuschaffen. Sollte man die Kreditkarte jedoch auch für anderweitige Zwecke benutzen, kann der Tankrabatt rentabel werden, auch wenn die Einsparung nicht allzu üppig ausfallen wird - leider.

Laut dem Kreditkartenvergleich cardscout rentiert sich im Gesamtpaket die Santander 1Plus Kreditkarte am meisten. Mit der Karte können Kunden kostenlos im Ausland Bargeld abheben und verschiedene Bonussysteme und Rabatte benutzen - und das alles ohne Beiträge zu bezahlen. Mit der Santander 1Plus Kreditkarte lassen sich pro Jahr maximal 48 Euro sparen, um diesen Höchstsatz zu erreichen, müssen Kunden allerdings Tankrechnungen in Höhe von mindestens 400 Euro im Monat vorweisen.

Danach folgt laut udongo die Star-Kreditkarte mit 29 Euro jährlichem Beitrag, ab einem jährlichen Mindestumsatz von 5.000 Euro ist die Karte allerdings gebührenfrei. Hier gibt es drei Cent pro Liter Rabatt, dabei ist unabhängig, wie viel man im Jahr tankt. Gerade für Vielfahrer kann sich diese Kreditkarte rentieren, um Benzinkosten zu sparen.

Darauffolgend bestätigt cardscout, dass sich die ADAC Kreditkarte nach der Santander- und Star-Kreditkarte am meisten für Tankrabatte lohnt. ADAC-Mitglieder bezahlen für die Karte 44 Euro Jahresgebühr und erhalten zwei Prozent Tankrabatt, maximal kann man mit der Karte pro Jahr 50 Euro sparen. Zieht man die Jahresgebühren allerdings ab, kommt man bei sechs Euro Erspartem heraus.

Ersparnisse mit Clubmitgliedschaften und Bonuskarten sichern

Viele Tankstellen machen sich die steigenden Spritpreise zunutze und bieten Rabatte für den Gang an die Zapfsäule an, sofern die Person Clubmitglied oder im Besitz einer Bonuskarte ist. Diese Clubmitgliedschaften beziehungsweise Bonuskarten bieten diverse Tankstellenbetreiber an, darunter Shell, Aral , TOTAL oder Esso.

Wer beispielsweise eine Esso Card TM besitzt, kann pro Liter Benzin mindestens drei Cent sparen. Als Shell ClubSmart Mitglied wiederum garantiert die Shell Club Preisgarantie, dass Kunden immer für den günstigsten Tankpreis aller im Umkreis von zehn Kilometer gelegenen Markentankstellen bezahlen. Dazu vergleicht Shell bei Vorlage der ClubSmart Karte die Spritpreise in der Gegend und berechnet statt des regulären Shell-Preises einen Garantiepreis, der maximal zwei Cent über dem Preis der billigsten Markentankstelle innerhalb von zehn Kilometern liegt. Die Aral Tankstelle bietet mit Aral Komfort eine Sparoption für Unternehmen mit bis zu fünf Fahrzeugen an. Und als Mitglied des TOTAL Clubs können Kunden beim Tanken, Waschen und Einkaufen im TOTAL Shop Bonuspunkte sammeln, die sie später in Prämien umtauschen können.

Mit diesen Methoden erhöhen Sie Ihr Sparpotenzial beim Tanken

Letztendlich ist das Sparpotenzial sowohl bei Kreditkarten als auch bei Clubmitgliedschaften oder Bonuskarten der Tankstellen jedoch relativ gering. Wer unbedingt mehr Benzinkosten sparen möchte, sollte auch auf andere Mittel zurückgreifen. So lohnt es sich, Tankstellen zu vergleichen, sich anzuschauen, an welchem Wochentag und um welche Uhrzeit der Sprit am günstigsten ist oder tatsächlich einmal mehr zum Fahrrad zu greifen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sint / Shutterstock.com, kaczor58 / Shutterstock.com