RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Stellantis 3,88 EUR 0,01 EUR 0,15% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5 auf 4 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Glaubwürdigkeit der Sanierung des Autobauers hänge von der Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms im Schlussquartal ab, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Derweil könnte die Rohstoffinflation das Einsparungsziel für 2027 teilweise zunichte machen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com