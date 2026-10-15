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AI Analyse

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

08:01 Uhr
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
3,88 EUR 0,01 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5 auf 4 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Glaubwürdigkeit der Sanierung des Autobauers hänge von der Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms im Schlussquartal ab, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Derweil könnte die Rohstoffinflation das Einsparungsziel für 2027 teilweise zunichte machen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
3,88 €		 Abst. Kursziel*:
3,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
3,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
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