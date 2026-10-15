Stellantis Aktie
Marktkap. 11,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5 auf 4 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Glaubwürdigkeit der Sanierung des Autobauers hänge von der Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms im Schlussquartal ab, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Derweil könnte die Rohstoffinflation das Einsparungsziel für 2027 teilweise zunichte machen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
3,88 €
|Abst. Kursziel*:
3,11%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
3,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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