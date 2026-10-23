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Volvo (B) Aktie

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27,66 EUR -0,36 EUR -1,28 %
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Marktkap. 58,63 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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WKN 855689

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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Sector Perform

15:21 Uhr
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
27,66 EUR -0,36 EUR -1,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Qaurtalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem Umsatz sowie mit der Auftragsentwicklung bei Lastwagen enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) aber ein wenig positiv überrascht, schrieb Nick Housden am Freitag. Er wertete die Aussagen insgesamt negativ./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
27,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,75 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

15:21 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
15:21 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
14:41 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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