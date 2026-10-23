Volvo (B) Aktie
Marktkap. 58,63 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Qaurtalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem Umsatz sowie mit der Auftragsentwicklung bei Lastwagen enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) aber ein wenig positiv überrascht, schrieb Nick Housden am Freitag. Er wertete die Aussagen insgesamt negativ./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
27,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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