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Fresenius - Ein echtes „Highlight“

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
54.59 EUR 1.05 EUR 1.96 %
Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Ein echtes „Highlight“

Die Fresenius-Aktie liefert aus markttechnischer Sicht derzeit ein überzeugendes Bild – und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Zunächst signalisiert der „HSBC Trendkompass“ derzeit einen idealtypischen Aufwärtstrend. Eine zusätzliche Bestätigung kommt vom trendfolgenden MACD, der sich ebenfalls konstruktiv präsentiert. Neben der objektiven Auswertung mit Hilfe des „Trendkompasses“ ist jedoch der Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf entscheidend: und auch dieser gibt „grünes Licht“. Das ist fast zu schwach ausgedrückt, denn die große Bodenbildung seit 2018 sorgt für ein echtes „Highlight“ (siehe Chart)! Eine derart langfristige Formationsausbildung ist selten, schafft oftmals eine solide charttechnische Basis und verdient deshalb eine besondere Beachtung. Aus der jüngsten „V-förmigen“ Korrektur ergibt sich ein Kursziel im Bereich von 71 EUR, während die strategische, untere Umkehr langfristig sogar auf einen Anlauf auf das Rekordhoch aus dem Jahr 2017 bei 80 EUR hoffen lässt. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die Hochs bei rund 46,50 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Fresenius (Weekly)

Chart Fresenius
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius

Chart Fresenius
Quelle: LSEG, tradesignal²



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Datum Rating Analyst
10.11.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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