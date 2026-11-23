Kursentwicklung im Fokus

Anleger in New York zeigen sich heute in Feierlaune.

Am Montag legt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 6,32 Prozent auf 24.048,18 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 7,30 Prozent auf 24.269,75 Punkte an der Kurstafel, nach 22.617,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.794,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.353,65 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25.955,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.180,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 22.273,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Century Casinos (+ 32,87 Prozent auf 0,27 USD), NVIDIA (+ 30,79 Prozent auf 164,18 USD), AXT (+ 22,44 Prozent auf 37,43 USD), TTM Technologies (+ 16,92 Prozent auf 68,81 USD) und Monolithic Power Systems (+ 15,76 Prozent auf 1.322,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Monro Muffler Brake (-18,32 Prozent auf 7,76 USD), AmeriServ Financial (-4,30 Prozent auf 4,45 USD), Dorel Industries (-3,16 Prozent auf 0,92 USD), Net 1 Ueps Technologies (-2,87 Prozent auf 3,05 USD) und Nissan Motor (-2,86 Prozent auf 1,70 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 126.694.786 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,524 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,91 zu Buche schlagen. Mit 25,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net