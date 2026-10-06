Aktuelle Analysen Perspektiven und Charttechnik der Nike Aktie

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nike-Aktie: Comeback-Chance oder teure Turnaround-Wette?









Der berühmte Haken steht für sportlichen Ehrgeiz – bei der Nike-Aktie wird inzwischen vor allem die Geduld der Anleger getestet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein widersprüchliches Bild: Der Gewinn je Aktie übertrifft die Erwartungen leicht, doch der Umsatz enttäuscht und der Jahresausblick stellt eine schnelle Erholung infrage. Besonders das China-Geschäft bleibt unter Druck. Kann Nike seine Markenstärke wieder in Wachstum übersetzen, oder braucht das Comeback deutlich länger als erhofft?





Wir schauen hinter die Schlagzeilen und untersuchen, was der Konzernumbau für Anleger bedeutet. Wie viel können Einsparungen bewirken, wenn zugleich neue Produkte und eine überzeugendere Marktposition gebraucht werden? Welche Erwartungen stecken bereits in der Bewertung, und wie belastbar ist die Aussicht auf wieder steigende Gewinne? Die aktuelle Videoanalyse zeigt, an welchen Entwicklungen sich die Fortschritte der Weltmarke messen lassen.













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Risikohinweis

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