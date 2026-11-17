Die deutschen Aktienbörsen haben eine sehr gute Handelswoche hinter sich, bei der vor allem die Blue Chips des Deutschen Aktienindex (Dax) gesucht waren und diesen zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch getrieben haben.

Als Grund für den Kursanstieg nannten Händler insbesondere den zeitweilig sinkenden Ölpreis und gute Zahlen im Rahmen der laufenden Quartalsberichtssaison.

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Rückblick: Neues Rekordhoch im Dax

Auch eine weltweite Erholung bei vielen KI-Werten stützte die Märkte. Händler führten diese unter anderem darauf zurück, dass die Ängste vor einer strengeren Regulierung der KI abgeflaut sind. Darüber hinaus blendeten die Anleger Inflationssorgen und Befürchtungen, dass die US-Notenbank Fed sowie die EZB im Dezember die Leitzinsen erhöhen, weitgehend aus.

Insgesamt legte der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 3,6 Prozent auf 26.749,95 Punkte zu – blieb damit aber leicht unter seinem neuen Rekord-Schlussstand von 26.771,88 Punkten, den er am Donnerstag verzeichnet hatte. Ebenfalls am Donnerstag war er im Handelsverlauf erstmals in seiner Geschichte sogar über die Marke von 27.000 Punkten gestiegen. Der MDax kam im Gegensatz dazu lediglich um 0,2 Prozent auf 30.699,96 Zähler voran, und der TecDax verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 4.075,90 Punkte. Der m:access All Share rutschte um 1,6 Prozent auf 881,25 Zähler ab.

Siemens-Familie als Dax-Gewinner

Unter den Dax-Werten profitierten unter anderem Siemens von ihren neuesten Zahlen. Die Papiere des Technologiekonzerns verbesserten sich im Wochenvergleich um 6,2 Prozent. Bei der Allianz honorierten die Anleger den aktuellen Quartalsbericht mit einem Plus von 6,0 Prozent und bei der Münchener Rück mit einem Kursanstieg von 3,8 Prozent. Auch die neuesten Zahlen von E.on (+2,7 Prozent) und RWE (+4,4 Prozent) kamen am Markt gut an.

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Noch stärker gewannen Infineon mit einem Wochenplus von 8,8 Prozent und Siemens Energy mit einem Kursanstieg von 12,9 Prozent. Die beiden Titel profitierten sowohl vom weltweiten Rebound bei vielen KI- und High-Tech-Aktien als auch von ihren jüngsten Quartalszahlen. Der Rebound war umso erstaunlicher, da mit dem US-Konzern Nvidia eines der wichtigsten KI-Unternehmen überhaupt die weltweiten Schlagzeilen dominierte und selbst um 12,9 Prozent in den Keller ging. Grund war die Affäre um Nvidias ehemaligen CEO Jensen Huang.

Unter den größten Verlierern im Dax reihten sich erneut Rheinmetall ein. Nachdem der Titel in der vorangegangenen Woche 20,9 Prozent verloren hatte, ging es dieses Mal um 6,1 Prozent nach unten. Damit hat sich die Bewertung des Rüstungsherstellers seit Jahresanfang halbiert. Brenntag wiederum gaben nach den Quartalszahlen und der Vorstellung einer neuen Unternehmensstrategie um 5,1 Prozent nach.

Anleihen: Kurse haben deutlich nachgegeben

Im Gegensatz zu Dax und Co. haben die Kurse an den deutschen Anleihemärkten in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben. Als Gründe dafür nannten Händler vor allem den Ölpreis, Inflationssorgen und die Angst, dass die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed im Dezember die Leitzinsen erhöhen. Durch den Kursanstieg kletterte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 13 Hundertstel auf 3,38 Prozent. Die Umlaufrendite erhöhte sich um 15 Basispunkte auf 3,37 Prozent.

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USA: Nvidia im Brennpunkt

Noch stärker als in Deutschland blickten die Aktionäre an den US-Börsen auf die Entwicklung bei Nvidia. In einem sehr volatilen Umfeld erholten sich trotz des Kursdesasters bei dem Chip-Konzern viele KI- und High-Tech-Werte deutlich. Dadurch verzeichneten die führenden Indizes die beste Wochen-Performance seit Anfang August. Der Nasdaq-Composite-Index legte im Wochenvergleich um 2,3 Prozent auf 25.136,27 Punkte zu. Der marktbreite S&P-500-Index verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 7.561,67 Zähler. Und beim Dow-Jones-Index summierte sich der Wochengewinn auf 2,1 Prozent. Er beendete den Handel am Freitag bei 52.347,55 Punkten.

Ausblick: Nvidia und kein Ende

Nvidia und kein Ende. Nachdem das noch vor kurzem wertvollste Unternehmen der Welt bereits in der letzten Woche die Schlagzeilen dominiert hatte, kommt auch in den kommenden Tagen kaum ein Börsianer an dem Chip-Produzenten vorbei. Das hat zwei Gründe: Zum einen plant der erst vor wenigen Tagen zurückgetretene Jensen Huang nach Medienberichten wohl bereits seine Rückkehr an die Führungsspitze des Unternehmens und zum anderen verkündet dieses am Dienstag nach US-Börsenschluss seine neuesten Quartalszahlen. Und die haben Bedeutung für die gesamte Branche. Denn dass Zahlen von Nvidia auf den KI- und High-Tech-Sektor insgesamt abstrahlen, hat die Vergangenheit hinlänglich gezeigt.

Kommt der Mega-Börsengang?

Am Donnerstag dürfte allerdings ein anderes KI-Unternehmen Nvidia aus dem Rampenlicht verdrängen. Denn wenn alles so läuft, wie am Markt erwartet, steht an diesem Tag in den USA der Mega-Börsengang von Anthropic an. Und der ist, so kommentieren US-Medien, das wichtigste IPO eines Tech-Unternehmens seit Jahren. Das liegt nicht nur daran, dass Anthropic eine Bewertung von deutlich über einer Billion Dollar anstrebt, sondern auch daran, dass der KI-Entwickler mit nahezu jedem führenden US-Tech-Konzern eng verbunden ist oder auf diesen abstrahlt und – eine weitere unglaublich hohe Zahl gefällig? – laut seinem Börsenprospekt inzwischen Zahlungsverpflichtungen in Höhe von über 900 Milliarden Dollar eingegangen ist. Allein 110 Milliarden Dollar entfallen über die nächsten zehn Jahre dabei auf Amazon. Klappt der Börsengang wie geplant, könnte das nach allgemeiner Auffassung den gesamten KI-Sektor beflügeln. Was aber, wenn dieser die Erwartungen nicht erfüllt?

Quartalsberichtssaison in den letzten Zügen

Den Gesamtmarkt bewegende Nachrichten sind derweil von deutschen Unternehmen in der neuen Woche nicht zu erwarten. Denn zumindest was die Dax-Werte betrifft, ist die Quartalsberichtssaison weitgehend beendet. In der aktuellen Woche berichten nur noch einige Unternehmen aus der zweiten Reihe.

Wenn aber die Quartalsberichtssaison in den letzten Zügen liegt, geht der Blick automatisch wieder verstärkt auf die Themen Konjunkturdaten und Zinsentwicklung. Dass die führenden Notenbanken im Dezember die Leitzinsen anheben werden, gilt am Markt dabei mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Dabei gehen die meisten Beobachter von einem kleinen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten aus. Hält sich die Fed aber wirklich an die Prognose? In den USA ist mittlerweile jedenfalls bereits die Debatte darüber ausgebrochen, ob es nicht doch 0,5 Prozentpunkte werden könnten. Auch im Hinblick darauf gehört die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls über die November-Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed zu den zentralen „konjunkturellen“ Themen in der laufenden Woche. Am Mittwochnachmittag deutscher Zeit kann das Protokoll eingesehen werden.

Bereits am heutigen Montag dürften zudem Konjunkturzahlen aus China im Mittelpunkt stehen und am Dienstag die Einzelhandelsumsätze in den USA und (zumindest in Deutschland) die ZEW-Konjunkturerwartungen.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 16.11.: Einzelhandelsumsätze China; Industrieproduktion China; Industrieproduktion Eurozone ; Bundesbank Monatsbericht; NY Empire-State-Produktionsindex.

Dienstag, 17.11: ZEW-Konjunkturerwartungen und aktuelle Lage für Deutschland; ZEW-Konjunkturerwartungen Eurozone; Einzelhandelsumsätze USA; ADP-Beschäftigungsänderungen USA; Industrieproduktion USA.

Mittwoch, 18.11: Verbraucherpreisindex Eurozone; FOMC-Protokoll.

Donnerstag, 19.11: Erstanträge Arbeitslosenunterstützung USA; Philly-Fed-Herstellungsindex.

Freitag, 20.11: Erzeugerpreisindex Deutschland; Verbrauchervertrauen Eurozone; Uni Michigan Verbraucher-Stimmungsindex.

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.