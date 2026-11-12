NVIDIA Aktie
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Marktkap. 3,79 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts des Rücktritts von Konzernchef Jensen Huang mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Stacy Rasgon wertete die Übergangslösung mit Finanzchefin Colette Kress am Donnerstag erst einmal positiv. Er macht sich keine großen Sorgen hinsichtlich kurzfristiger geschäftlicher Auswirkungen. Auf die Kennzahlen fokussiert, wirkten die Aktien äußerst günstig, doch die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Nachrichten bleibe erheblich. Die Fußstapfen für einen neuen Konzernlenker seien groß, denn Jensen habe die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und dem gesamten KI-Ökosystem sehr engmaschig gesteuert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Market-Perform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 166,19
|Abst. Kursziel*:
20,34%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 167,88
|Abst. Kursziel aktuell:
19,13%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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