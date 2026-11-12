DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.870 +0,0%Top 10 Crypto 9,0135 -2,6%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.491 -3,1%Euro 1,1064 +0,1%Öl 96,30 +0,5%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
150,66 EUR +0,62 EUR +0,41 %
STU
167,88 USD +1,68 USD +1,01 %
nachbörslich
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 3,79 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

AI Analyse

Bernstein Research

NVIDIA Market-Perform

08:01 Uhr
NVIDIA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
150,66 EUR 0,62 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts des Rücktritts von Konzernchef Jensen Huang mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Stacy Rasgon wertete die Übergangslösung mit Finanzchefin Colette Kress am Donnerstag erst einmal positiv. Er macht sich keine großen Sorgen hinsichtlich kurzfristiger geschäftlicher Auswirkungen. Auf die Kennzahlen fokussiert, wirkten die Aktien äußerst günstig, doch die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Nachrichten bleibe erheblich. Die Fußstapfen für einen neuen Konzernlenker seien groß, denn Jensen habe die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und dem gesamten KI-Ökosystem sehr engmaschig gesteuert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Market-Perform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 166,19		 Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 167,88		 Abst. Kursziel aktuell:
19,13%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Senatsausschuss lädt Handelsminister und Ex-Nvidia-Chef vor
Finanzen.net Broadcom-Aktie springt an: Anleger setzen nach Huangs Rücktritt auf NVIDIA-Rivalen
Finanzen.net plus NVIDIA ohne Jensen Huang: Ein größeres Fiasko als Apple ohne Steve Jobs
Finanzen.net Größer als der 70er-Ölboom: BofA vergleicht KI-Rausch mit Dotcom-Blase – Welche Tech-Aktien jetzt unter Druck geraten
Finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Finanzen.net Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich
Finanzen.net Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Finanzen.net Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.