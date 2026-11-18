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SAP SE – Unter Druck

Die Aktie von SAP ist gestern unter Druck geraten und hat bis zum Handelsschluss 5,6% auf 201,50 EUR verloren.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAP SE-7-Monats-Chart Stand: 18.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach dem starken Lauf im Oktober (+13,8%) war es für die Aktie von SAP in der ersten Novemberwoche zunächst noch bis auf das neue Jahreshoch bei 219,65 EUR nach oben gegangen. Der Ausbruch über das Januar-Top blieb jedoch nur eine kurze Episode, denn die Notierungen fielen anschließend direkt wieder in die zuvor kursbestimmende Schiebezone zurück. Am gestrigen Dienstag kam schließlich neue Abwärtsdynamik in die Papiere, die im Tief bis an die September-Aufwärtstrendgerade zurücksetzten.

Ausblick: Mit dem größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten hat die SAP-Aktie gestern in den Korrekturmodus geschaltet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun zuerst der Haltebereich aus der September-Trendgerade und der 200-Euro-Marke im Fokus. Zudem sollte auf die kurzfristige 50-Tage-Linie geachtet werden, die im Augenblick bei 197,42 EUR verläuft. Darunter könnte es zu einem Test des August-Hochs kommen, das bei 192,12 EUR eine Unterstützung bildet. Geht der schief, müsste mit weiteren Abgaben bis zum mittelfristigen GD100 (aktuell bei 180,31 EUR) gerechnet werden. Danach wären die nächsten Haltestellen auf dem Niveau des Juni-Hochs (173,24 EUR) und an der langfristigen 200-Tage-Linie (166,97 EUR) zu finden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lässt sich der erste Widerstand dagegen jetzt am Zwischentief vom 3. November bei 203,05 EUR antragen. Für neue Long-Impulse wäre allerdings der Re-Break an der Doppelhürde aus dem September- und dem April-Tief aus dem Vorjahr bei 209,70 EUR bzw. 210,20 EUR notwendig. Zudem sollte es per Tagesschluss über das Januar- und das aktuelle November-Top auf ein neues Jahreshoch hinausgehen.

SAP SE-5-Jahres-Chart Stand: 18.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 18.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -5,58% 5 Tage -4,02% 20 Tage -0,02% 52 Wochen -1,87% im November -4,62% im Jahr 2026 -3,29% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 219,65 Abstand zum 52-Wochenhoch -8,26% 52-Wochentief 127,50 Abstand zum 52-Wochentief 58,04% Allzeithoch 283,50 Abstand zum Allzeithoch -28,92% Trend 200-Tage-Linie 166,97 Abstand 200-Tage-Linie 20,68% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 180,31 Abstand 100-Tage-Linie 11,75% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 197,42 Abstand 50-Tage-Linie 2,07% Status (kurzfristig) aufwärts SAP SE-Trend-Chart Stand 18.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants