SAP SE – Unter Druck
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Die Aktie von SAP ist gestern unter Druck geraten und hat bis zum Handelsschluss 56 auf 20150 EUR verloren
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SAP SE – Unter Druck
Mittwoch, 18. November 2026
Die Aktie von SAP ist gestern unter Druck geraten und hat bis zum Handelsschluss 5,6% auf 201,50 EUR verloren.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nach dem starken Lauf im Oktober (+13,8%) war es für die Aktie von SAP in der ersten Novemberwoche zunächst noch bis auf das neue Jahreshoch bei 219,65 EUR nach oben gegangen. Der Ausbruch über das Januar-Top blieb jedoch nur eine kurze Episode, denn die Notierungen fielen anschließend direkt wieder in die zuvor kursbestimmende Schiebezone zurück. Am gestrigen Dienstag kam schließlich neue Abwärtsdynamik in die Papiere, die im Tief bis an die September-Aufwärtstrendgerade zurücksetzten.
Ausblick: Mit dem größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten hat die SAP-Aktie gestern in den Korrekturmodus geschaltet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun zuerst der Haltebereich aus der September-Trendgerade und der 200-Euro-Marke im Fokus. Zudem sollte auf die kurzfristige 50-Tage-Linie geachtet werden, die im Augenblick bei 197,42 EUR verläuft. Darunter könnte es zu einem Test des August-Hochs kommen, das bei 192,12 EUR eine Unterstützung bildet. Geht der schief, müsste mit weiteren Abgaben bis zum mittelfristigen GD100 (aktuell bei 180,31 EUR) gerechnet werden. Danach wären die nächsten Haltestellen auf dem Niveau des Juni-Hochs (173,24 EUR) und an der langfristigen 200-Tage-Linie (166,97 EUR) zu finden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lässt sich der erste Widerstand dagegen jetzt am Zwischentief vom 3. November bei 203,05 EUR antragen. Für neue Long-Impulse wäre allerdings der Re-Break an der Doppelhürde aus dem September- und dem April-Tief aus dem Vorjahr bei 209,70 EUR bzw. 210,20 EUR notwendig. Zudem sollte es per Tagesschluss über das Januar- und das aktuelle November-Top auf ein neues Jahreshoch hinausgehen.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA81L6
|146,86
|3,64
|Open End Turbo Call
|WB0VKF
|167,51
|5,79
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ9SFV
|258,97
|3,50
|Open End Turbo Put
|UJ9KL4
|238,44
|5,42
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-5,58%
|5 Tage
|-4,02%
|20 Tage
|-0,02%
|52 Wochen
|-1,87%
|im November
|-4,62%
|im Jahr 2026
|-3,29%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|219,65
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-8,26%
|52-Wochentief
|127,50
|Abstand zum 52-Wochentief
|58,04%
|Allzeithoch
|283,50
|Abstand zum Allzeithoch
|-28,92%
|Trend
|200-Tage-Linie
|166,97
|Abstand 200-Tage-Linie
|20,68%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|180,31
|Abstand 100-Tage-Linie
|11,75%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|197,42
|Abstand 50-Tage-Linie
|2,07%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.